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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، وصامطة، وفيفا، وهروب.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة جازان
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 11:47 AM
الأرصاد: تصحب بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني مدى الرؤيةجازان.. "أربعاء" عنوانه الهطولات والحالة تستمر لـ 9 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، وصامطة، وفيفا، وهروب.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
، جازان.. "أربعاء" عنوانه الهطولات والحالة تستمر لـ 9 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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