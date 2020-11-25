، جازان.. "أربعاء" عنوانه الهطولات والحالة تستمر لـ 9 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تصحب بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة جازان