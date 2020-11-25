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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح سطحية نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 11:02 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر لـ6 مساءحالة تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح سطحية نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
، حالة تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ،
المصدر : الخليج 365
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