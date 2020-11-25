شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح إجراءات إتمام الخروج النهائي للمقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، إجراءات إتمام الخروج النهائي من المملكة للمقيم، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.
ووجه أحد المواطنين استفسارًا إلى حساب "الجوازات" عبر تويتر، قائلًا: "لدي عامل وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي. هل يجب أن يحضر أي مستندات معه للمطار للخروج من المملكة؟".
وأكدت "الجوازات" أنه بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة، ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.
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