شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": أمطار "سقيا" تبدأ اليوم و "جدة" بؤرة شدة الحالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية ، بدء الحالة المطرية المميزة " سقيا " اليوم الأربعاء . كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية ، بدء الحالة المطرية المميزة " سقيا " اليوم الأربعاء . وتوقع " المسند "أن تؤثر تلك الحالة المطرية على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة وجنوبي المدينة وربما غربي القصيم . كما حذر " المسند " بأن مدينة جدة وما حولها قد تكون بؤرة شدة الحالة اليوم وغداً ، منبهاً بضرورة الحيطة وإتباع تعليمات السلامة .

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