شكرا لمتابعة خبر عن طالب مبتعث يحصد المركز الثاني عالمياً لأفضل ملصق علمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تمكن طالب مبتعث من جامعة جازان من حصاد المركز الثاني عالمياً لأفضل ملصق علمي في المؤتمر السنوي لجمعية علماء الحشرات الأمريكية 2020.

ويأتي الملصق العلمي الخاص بالطالب "عبادي محمد مشلوي" ضمن بحثه الحالي لدراسة الدكتوراه بقسم علم الوراثة والتطور والبيئة في جامعة ليفربول البريطانية.

وجاء فوز الطالب بهذا المركز، وفقا لـ"العربية"، بعدما تمكن من تحديد الطفرات الجينية المسؤولة عن مقاومة بعوض حمى الضنك للمبيدات الحشرية في منطقة جازان.

وتمكن الطالب من الوصول لهذه النتيجة بعدما قام بجمع بعوض الزاعجة المصرية من جازان، ودراسة جيناتها إلى أن حدد الطفرات المسؤولة عن مقاومة المبيدات الحشرية.

وأكد الطالب أن نتائج دراسته يمكن الاستفادة منها في تقليل استخدام المبيدات الحشرية، أو استبدالها أو خلطها مع مبيدات أخرى لمقاومة هذه الحشرات.