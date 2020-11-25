شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحبيب: ستظل تشعر أنك نكرة حتى تؤمن بقدراتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):وجه بروفسور واستشاري الطب النفسي، الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، اليوم الأربعاء، عدة نصائح للأشخاص لمعرفة قدراتهم ومهاراتهم والعمل عليها لتحقيق التميز.
وقال الدكتور طارق الحبيب: "ستظل تشعر أنك نكرة لا تنفع في شيء ما لم تستكشف ذاتك وتؤمن بقدراتك وتتبين نقاط قوتك وتعمل على صقلها، فليس من المهم أن تكون متميزاً في كل شيء بل الأهم أن تتقن مهارة معينة وتعلم عنها كل شيء" .
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