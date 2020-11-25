شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بدء إزالة مبنى السفينة الشهيرة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت أمانة جدة، صباح اليوم الأربعاء، أنها بدأت في إزالة مبنى السفينة الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية سابقًا" .

وقالت أمانة جدة، أن سبب الإزالة، هو وجود عدة مخالفات، وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.