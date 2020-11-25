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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بدء إزالة مبنى السفينة الشهيرة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشفت أمانة جدة، صباح اليوم الأربعاء، أنها بدأت في إزالة مبنى السفينة الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية سابقًا" .
وقالت أمانة جدة، أن سبب الإزالة، هو وجود عدة مخالفات، وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.
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