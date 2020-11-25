شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون البلدية" توجه بتركيب عدادات قياس استهلاك المياه على آبار 8 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات بتركيب عدادات قياس استهلاك المياه على آبار 8 مناطق في المملكة.
وأوضحت، وفقا لـ"عكاظ"، أن العدادات سيتم تركيبها على آبار منطقة الرف الرسوبي الموجودة في مناطق الشرقية،والرياض والقصيم، وحائل، ونجران، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف.
وأضافت أن ذلك سينطبق على الآبار التي مقاس مضخاتها (4) بوصات أو أكبر، وفق المواصفات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الشؤون البلدية" توجه بتركيب عدادات قياس استهلاك المياه على آبار 8 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.