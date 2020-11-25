شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون البلدية" توجه بتركيب عدادات قياس استهلاك المياه على آبار 8 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات بتركيب عدادات قياس استهلاك المياه على آبار 8 مناطق في المملكة.

وأوضحت، وفقا لـ"عكاظ"، أن العدادات سيتم تركيبها على آبار منطقة الرف الرسوبي الموجودة في مناطق الشرقية،والرياض والقصيم، وحائل، ونجران، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف.

وأضافت أن ذلك سينطبق على الآبار التي مقاس مضخاتها (4) بوصات أو أكبر، وفق المواصفات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.