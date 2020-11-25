بومبيو : دول عربية ستطبع مع اسرائيل

توقع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن يتم إبرام المزيد من اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية و إسرائيل، وامتنع الحديث عن التقارير التي تحدثت عن لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتحدث بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز، عن نقل السلطة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والبرنامج النووي الإيراني، قائلا إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختارت أن تجرد النظام الإيراني من المال الذي كانت الإدارة الأميركية السابقة تتيح له الحصول عليه.

وفي سياق التطبيع واللقاء الذي جمع نتنياهو وبن سلمان، قال وزير الخارجية الأميركي إنه اطلع على التقارير التي تحدثت عن مثل هذا اللقاء، واكتفى بالقول إنه التقى بن سلمان ولا يريد الدخول في التفاصيل، تاركا لمحمد بن سلمان ونتنياهو القول عما إذا كان اللقاء قد عقد أم لا.

وتوقع بومبيو إبرام مزيد من اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك سيتم خلال شهر أو شهرين.

من جانب آخر، وعد بومبيو خلال المقابلة بالتصرف وفقا لأحكام القانون خلال تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، قائلا "سنفعل كل ما يطلبه القانون".

وأضاف أن وزارة الخارجية "بدأت عملية الانتقال، بعد أن أقرت إدارة الخدمات العامة بفوز جو بايدن"، وفق موقع عرب 48.

وقال بومبيو إن فريقه شرع في تنفيذ قرار إدارة الخدمات العامة، مشيرا إلى أنه لم يتحدث إلى أنتوني بلينكن مرشح الرئيس المنتخب بايدن لمنصب وزير الخارجية.

وقد بدأت في الولايات المتحدة نقل السلطة للرئيس المنتخب، رغم أن الرئيس المنتهية ولا يته لم يقر بالهزيمة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها بدأت التواصل مع فريق بايدن وأجرت محادثات معه، وقالت إن الرئيس المنتخب تلقى إحاطات بشأن القوات الأميركية في أفغانستان والعراق.

وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بما ينص عليه القانون بشأن انتقال السلطة، وقالت إنها ستقدم إحاطات لفريق بايدن بشأن أنشطة البنتاغون، وذلك بعدما تلقت إشعارا من إدارة الخدمات العامة بشأن بدء إجراءات نقل السلطة.

جدير بالذكر أن نتنياهو، يزور البحرين والإمارات، مطلع الأسبوع المقبل، في أول زيارة علنية إلى أبوظبي والمنامة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الثلاثاء.