«الحصيني» يتوقع خريطة أمطار الحالة «سقيا» خلال الـ36 ساعة المقبلة

توقَّع الفلكي السعودي عبدالعزيز الحصيني أن تبدأ، خلال الـ36 ساعة المقبلة من فجر من يوم الخميس 11/4/1442هـ إلى ليلة الجمعة، الحالة الممطرة ‫(سقيا) على مناطق عدة بالمملكة، ناصحًا الموطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما توقَّع الحصيني أن تشهد أجواء اليوم الأربعاء، رياحًا متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من المدينة وحائل وتبوك ومكة وغرب الرياض وجنوبها، وعلى الشمالية، مثيرةً للأتربة، خاصةً خارج المدن.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع خلال 36 ساعة –بإذن الله– من فجر من يوم الخميس 11/4/1442هـ إلى ليلة الجمعة؛ أن تبدأ الحالة الممطرة سقيا على أجزاء من المناطق التالية: مكة بما فيها جدة، والباحة، وعسير، وجازان بما فيها السواحل، وشرق هذه المناطق، ثم تمتد الخميس نواحي منطقة القصيم، ثم منطقة الرياض ليلة الجمعة».

وأضاف أن الحالة تمتد إلى أجزاء من المدينة الشمالية وغرب نجران والكويت وعمان والإمارات واليمن، مشيرًا إلى أن الأمطار تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان وسواحلها.

ونصح الحصيني المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية، قائلًا: «ابتعدوا عن الأودية لأسباب غزارة الأمطار المتوقعة، وتجدُّد السحب الممطرة، وطبيعة الأودية وشدة انحدارها».

من جانبها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من وسط المملكة وشمالها، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة).

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