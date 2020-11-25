أخبار السعودية اليوم.. استنكار دولي لجريمة الحوثيين بجدة.. انتهاء مهلة «النطاق الأحمر» للبقالات.. و3 مدن تتصدر إصابات كورونا الجديدة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث توالت ردود الأفعال الإقليمية والدولية بشأن استنكار جريمة حادث الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميلشيا الحوثي الإرهابية والذي استهدف محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، وإلى التفاصيل:

خزان وقود جدة.. وكالة الطاقة الدولية تحذِّر من تهديد الإمدادات العالمية

علقت وكالة الطاقة الدولية، على حادثة الهجوم الإرهابي على خزان وقود بجدة، محذرة من التهديدات التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية، وأوضحت الوكالة الدولية، أن الهجوم الإرهابي على منشأة الوقود بجدة، لم تؤثر على إمدادات النفط العالمية، وفقًا للعربية.

خزان وقود جدة.. منتدى الطاقة الدولي يدين جريمة الحوثيين الجديدة

أدان الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جوزيف ماك مينجل الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، وأضاف أن منتدى الطاقة الدولي ينضم إلى المجتمع الدولي في إدانة مثل هذه الاعتداءات، التي تقدم أيضًا تذكيرًا واضحًا لكل من الدول المنتجة والمستهلكة، ولقطاع الطاقة العالمي ككل، بالدور المنوط بها محافظة على أمن الطاقة واستقرار الأسواق في ظل الظروف المعقدة والمتشابكة بشكل غير مسبوق التي تشهدها الأسواق العالمية حاليًّا.

خزان وقود جدة.. رسالة سعودية لمجلس الأمن الدولي حول تهديدات الحوثيين

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل إيقاف تهديدات ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، وذلك بعد استهدافها خزانًا للوقود في مدينة جدة، ودعت السعودية مجلس الأمن إلى إيقاف تهديدات الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أنها لن تدخر جهدًا في حماية أراضيها ومواطنيها من هجمات الميليشيات الحوثية.

انتهاء مهلة «النطاق الأحمر» للبقالات والتموينات.. وتحذير من مخالفة فورية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، انتهاء المهلة الزمنية المحددة لأصحاب البقالات والتموينات لتصحيح الاشتراطات التي تقع بالنطاق الأحمر، المتمثلة في توفير الدفع الإلكتروني، ووجود ترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، فضلًا عن توافر كاميرات مراقبة، وشهادات صحية للعاملين سارية المفعول، وذلك من يوم 22 نوفمبر 2020م.

وزارة الصحة: 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة وتصدرت الرياض بتسجيل 33 حالة، والمدينة المنورة بتسجيل 19 حالة ومكة المكرمة بتسجيل 18 حالة.

تنبيه من «البنوك السعودية» حول روابط مواقع الشراء الإلكتروني

جددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التأكيد على أهمية اتخاذ المشترين عبر مواقع الشراء الإلكتروني الإجراءات اللازمة؛ لضمان عمليات شراء آمنة لهم، ونصحت اللجنة المشترين، بإنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بالتحقق من صحة روابط المواقع التي يتسوقون منها، والتأكد من أن عنوان الصفحة يبدأ ببروتوكول التشفير الآمن https بدلًا من البروتوكول الشائع http مع وجود رمز القفل في شريط العنوان بالمتصفح.

مهام رجال الضبط الجنائي.. «النيابة العامة» تجدِّد التنويه بالإجراءات الجزائية

جددت النيابة العامة التذكير بمهام رجال الضبط الجنائي حيال البلاغات والشكاوى الواردة إليهم، والإجراءات المطلوبة بشأنها، وقالت النيابة العامة حسابها الرسمي بـ«تويتر»، إن رجال الضبط الجنائي، عليهم قبول جميع البلاغات والشكاوى الواردة إليهم في جميع الجرائم سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته، كل بحسب اختصاصه بالبلاغات والشكاوى مع إبلاغ النيابة العامة بحكم الاختصاص، ومتى قُدم (البلاغ) لجهة ضبط غير مختصة مكانًا فعليها تسجيله وإحالته لجهة الضبط المختصة مكانًا.

يضمن 3 مزايا.. مدير الأمن العام يدشِّن خدمات تقنية بـ«الأدلة الجنائية»

دشَّنَ مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مشروع تطوير عددٍ من الخدمات التقنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية، بحضور مدير مركز المعلومات الوطني، الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت في مقر مديرية الأمن العام، ويهدف مشروع التطوير إلى رفع كفاءة العمل الأمني، والإسهام في تسهيل، وتسريع الإجراءات الأمنية التي ينفذها رجال الأمن أثناء مباشرة القضايا الجنائية، بحيث يكون ذلك وفق خطة مرحلية يتم تنفيذها في مراحل متعددة، وذلك وفق مشروع التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية في خدمة المواطن والمقيم

الحصيني يعلق على أسباب «تبكير 3 صلوات» بعد زيادة الليل

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، إن اليوم شهد حلول النجم الرابع والأخير من نجوم «الوسم» والذي يعد فاصلًا بين النجوم السابقة (وإن تشابه معها)، ومدته 14 يومًا وهو آخر نجوم الوسم والخريف، ومشهور بالبرودة ليلًا والاعتدال نهارًا وغزارة الحالة المطرية، وفيه تكون صلاة العصر بأبكر وقت لها بتبكير موعدها، وكذلك صلاتا «العشاء والمغرب» أي أنَّ الليل يطول على حساب النهار، وتظهر فيه المظاهر الشتوية؛ تمهيدًا للموسم الذي يليه وهو موسم المربعانية.

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: هبوب رياح وسحب رعدية على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الأربعاء، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

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