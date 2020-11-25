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بريطانيا والسعودية تبحثان أهمية إتاحة لقاحات كورونا في أنحاء العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 25 نوفمبر 2020

قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي العهد السعودي الأمير ناقشا هاتفيا  الثلاثاء أهمية إتاحة لقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم.

 

وقالت متحدثة "ناقشا التقدم الإيجابي الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا، وأهمية ضمان توفر لقاحات كورونا في شتى أرجاء العالم".

 

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