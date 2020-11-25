شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا والسعودية تبحثان أهمية إتاحة لقاحات كورونا في أنحاء العالم والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا هاتفيا الثلاثاء أهمية إتاحة لقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت متحدثة "ناقشا التقدم الإيجابي الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا، وأهمية ضمان توفر لقاحات كورونا في شتى أرجاء العالم".

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