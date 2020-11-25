شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة، في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى - نشاطً للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مناطق( مكة المكرمة ، المدينة المنورة)

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