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الحصيني : أمطار غزيرة وجريان السيول لمدة 36 ساعة
بالتزامن مع حالة سقيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد العديد من المدن اليوم نشاطاً في الرياح السطحية من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المدينة وحائل وتبوك ومكة وغرب وجنوب الرياض وعلى المنطقة الشمالية.
وقال الحصيني: متوقع خلال “36” ساعة -بإذن الله- من فجر من يوم الخميس 1442/4/11هـ إلى ليلة الجمعة أن تبدأ الحالة الممطرة سقيا على أجزاء من المناطق التالية مكة بما فيها جدة والباحة وعسير وجازان بما فيها السواحل وشرق هذه المناطق ثم تمتد الخميس نواحي منطقة القصيم ثم منطقة الرياض ليلة الجمعة تمتد إلى أجزاء من المدينة الشمالية وغرب نجران والكويت وعمان والإمارات واليمن.
وأوضح أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان وسواحلها داعياً إلى الابتعاد عن الأودية لغزارة الأمطار المتوقعة وتجدد السحب الممطرة وطبيعة الأودية وشدة انحدارها.
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