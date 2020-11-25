تركي آل الشيخ لمنسوبي الترفيه : ألتقيكم الاثنين في الرياض “وحشتوني”

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ عن موعد عودته إلى مكتبه في الهيئة.

وقال آل الشيخ عبر تويتر : “إخواني وأخواتي منسوبي هيئة الترفيه، اشتقت للعمل معكم ومتابعة إنجازاتكم.. ألتقيكم يوم الاثنين بإذن الله في المكتب في الرياض الحبيبة.. وحشتوني”

حالة تركي آل الشيخ الصحية

وأصيب رئيس هيئة الترفيه مؤخرًا بوعكة صحة وغادر للعلاج في الخارج وكان من المقرر له العودة في نهاية الشهر الماضي لكن حدث له طارئ طبه دفعه لتأجيل العودة للسعودية.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن قبل أيام عن موعد عودته إلى العاصمة الرياض، كاشفًا أن ذلك سيكون يوم السبت 31 أكتوبر 2020. وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “السبت off للرياض بإذن الله” إلا أنه لم يعد في هذا التاريخ.

وبدأ تركي آل الشيخ في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقًا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر.