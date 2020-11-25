السليمان يبدد مخاوف لقاح كورونا

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

حاول الكاتب خالد السليمان تبديد مخاوف البعض من لقاح كورونا المرتقب، مشيرًا إلى أن هذا اللقاح بالرغم من كون الحصول عليه اختياريًا للأفراد إلا أن بعض الدول اشترطت الحصول على اللقاح قبل دخولها أو قبل السفر الدولي؛ ما يجعله شبه إجباري وهذا سوف يقضي على تخوفات البعض من مأمونية اللقاح.

وقال السليمان في مقال له اليوم نشر في الزميلة ” عكاظ ” إنه وفقاً لوزارة الصحة فإن لقاح كورونا سيكون متاحاً بالمجان لجميع سكان المملكة العربية السعودية دون أي تمييز بين مواطن ومقيم، ويتوقع وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري أن يغطي اللقاح ما نسبته ٧٠٪ من المواطنين والمقيمين بنهاية ٢٠٢١ !

وأضاف السليمان : ومن المعروف أن معظم حكومات الدول أعلنت أن تلقي اللقاح اختياري وليس إجبارياً، لكنّ كثيراً من إجراءات وممارسات الحياة ربما جعلته إجبارياً، مثل اشتراط تلقيه لركوب وسائل السفر، وكذلك دخول الدول، وهذا يسلط الضوء على مجموعات متشككة في مخاطر تلقي اللقاح وما قد ينتج عنه مستقبلاً من آثار جانبية لم تكتشفها التجارب بسبب حالة الاستعجال التي يبديها العالم للحصول على حل لأزمة كورونا وآثارها القاسية، وهذه المجموعات تبدي مقاومة لفكرة تلقي اللقاح، ولديهم مخاوفهم المشروعة التي قد يعالجها الوقت أو الأمر الواقع !

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي كان قد حدد عددًا من الشروط التي يجب توفرها في لقاح كورونا بالقول إنه لا بد أن يكون أي لقاح فعالًا وآمنًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية.

