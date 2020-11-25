حالة الطقس اليوم .. أمطار على مكة والمدينة في بداية سقيا

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مناطق ( مكة المكرمة ، المدينة المنورة) .

حالة الطقس اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

تحذير من حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أمس أن تشهد السعودية حالة من التقلبات الجوية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق قد تودي إلى جريان الأودية والسيول المنقولة وتساقط البرد على بعض المناطق اعتبارا من اليوم الأربعاء.

الدفاع المدني يحذر من حالة الطقس المتقلبة بدورها حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من حالة الطقس في المملكة خلال الأيام المقبلة مؤكدة أنه ووفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من يوم الأربعاء 1442/4/10هـ وحتى يوم الأحد الموافق 1442/4/14هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة “الحدود الشمالية” بأمطار متوسطة ورياح نشطة. وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

حالة سقيا المطرية

من جهة أخرى توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تشهد السعودية على مدى الأيام المقبلة حالة مطرية جديدة تم إطلاق اسم سقيا عليها.

وقال المسند عبر تويتر: “أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) توثيق الحالة المطرية المرتقبة باسم سقيا وهي حالة مطرية متوقع أن تبدأ ضعيفة يوم الأربعاء”.

وأوضح المسند أن البداية الفعلية للحالة سقيا ستكون يوم الخميس، ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام، ونطاق تأثيرها يشمل معظم أرجاء البلاد.