محمد بن مسعود - الدمام - الارصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحالة 4 محافظات أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 09:22 AM الارصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحالة 4 محافظات المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً. الكلمات المفتاحية ، المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً ،

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