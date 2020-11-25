وظائف في السعودية.. وزارة الاتصالات توفر 5800 وظيفة شاغرة

نشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الالكتروني توافر 5800 وظيفة شاغرة، وأوضحت أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل هذه الوظائف عبر إقامة معرض افتراضي للتوظيف بالشراكة مع 130 شريك للتوظيف.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أفادت الوزارة أنه من المقرر إقامة معرض التوظيف بدءا من 29 نوفمبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

المبادرة تتيح دعم تكاليف الاستقطاب، والتأهيل والتدريب، والإرشاد والتوجيه المعنوي، وتدعم فروقات الرواتب، من خلال الوظائف الشاغرة، والمقابلة مع المتقدمين للعمل سوف تكون بشكل لحظي وعن بٌعد نظرا لظروف كورونا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الوزارة بالمملكة لخدمة المواطنين الباحثين عن العمل من حديثي التخرج أو ذوي الخبرة وانقطعوا عن العمل، وأيضًا خدمة لأصحاب العمل داخل وخارج قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذين تتوفر لديهم فرص عمل شاغرة في مجال مهن الاتصالات.

وقد تقرر، إقامة جلسات للحوار أثناء المعرض الافتراضي للتوظيف، هذه الجلسات سوف تستضيف أصحاب القرار من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، وستقام ورش تدريب لتمكين الأشخاص الباحثين عن عمل وتهيئتهم للمقابلات.

وبإمكان الباحثين عن العمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية والتسجيل في المعرض استعدادًا للمشاركة والتقديم على الوظائف الشاغرة.