محمد بن مسعود - الدمام - في الـ24 ساعة الأخيرة أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت المراكز أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 257016؛ بينما عدد الإصابات وصل إلى 12 مليونًا و333452.الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 08:30 AM في الـ24 ساعة الأخيرة الولايات المتحدة.. 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بكورونا الولايات المتحدة.. 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بكورونا أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت المراكز أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 257016؛ بينما عدد الإصابات وصل إلى 12 مليونًا و333452. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة.. 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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