- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تتهيّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والوسط، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 08:15 AM
نشاط للرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مكة والمدينة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تتهيّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والوسط، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مكة والمدينة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.