خطوات تجديد رخصة القيادة عبر "أبشر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حددت منصة "أبشر" الخطوات التي يجب اتباعها لتجديد رخصة القيادة بشكل إلكتروني، وأولها أن يدخل الفرد لحسابه بالمنصة. حددت منصة "أبشر" الخطوات التي يجب اتباعها لتجديد رخصة القيادة بشكل إلكتروني، وأولها أن يدخل الفرد لحسابه بالمنصة. وأضافت أن الخطوات التالية تكون بالدخول إلى "خدماتي"، ثم اختيار "خدمات"، ثم الضغط على أيقونة"المرور"، ثم اختيار "تجديد الرخصة. ونوهت المنصة بأن وجود الفحص الطبي يعد من الشروط الأساسية لتجديد الرخصة إلكترونياً.

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