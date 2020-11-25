توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة. كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة. وتوقع الحصيني، أن تبدأ الحالة الممطرة " سقيا " على أجزاء من: مكة المكرمة، وجدة، والباحة وعسير، وجازان، بما فيها السواحل وشرق هذه المناطق. وأضاف: " ثم تمتد الخميس نواحي منطقة القصيم ثم منطقة الرياض ليلة الجمعة " .

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