شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة قصف التحالف لمركبات ‎الحوثيين في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة قصف قوات التحالف العربي لمركبات ‎الحوثيين في الجوف، حيث ظهر في المقطع مركبات الحوثيين متفحمة من النيران التي التهمتها جراء القصف.

ويأتي ذلك ردًا على الاعتداء الإرهابي بمقذوف على محطة وقود في جدة والذي أعلنت مليشيا الحوثي مسؤوليتها عن هذا الحادث الإجرامي البشع.

وكانت المملكة دعت في رسالة لمجلس الأمن لوقف تهديدات ميليشيات الحوثي، مضيفة:" لن ندخر جهدا بحماية أراضينا ومواطنينا من هجمات الحوثيين ".

وكانت وزارة ‏الطاقة أوضحت أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي، مضيفة:" نمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي ".

وأشارت " ‏الطاقة " إلى أن الاعتداء الإرهابي لم يتسبب بخسارة أي جزء من المنتجات البترولية.