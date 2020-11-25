السعودية اليوم / المغرب تسجيل 3999 حالة إصابة جديدة بكورونا



الرباط 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

سجل المغرب مساء امس الثلاثاء 3999 إصابة جديدة بفيروس

كما سجل أيضا 73 حالة وفاة مقابل 80 أمس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في البلاد إلى 5469.

وقالت الحكومة إن من المنتظر أن يبدأ المغرب حملة تطعيم ضد الوباء في الأيام القليلة المقبلة بعد أن طلب لقاحين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

// انتهى //

07:18ت م

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الرباط 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسسجل المغرب مساء امس الثلاثاء 3999 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 2587 حالة أمس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 331 ألفا و527 إصابة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في المغرب في الثاني من مارس آذار.كما سجل أيضا 73 حالة وفاة مقابل 80 أمس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في البلاد إلى 5469.وقالت الحكومة إن من المنتظر أن يبدأ المغرب حملة تطعيم ضد الوباء في الأيام القليلة المقبلة بعد أن طلب لقاحين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.// انتهى //07:18ت م0012

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