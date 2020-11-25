السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تُدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة



مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

دانت رابطة العالم الإسلامي، الاعتداء اليائس والجبان الذي جازفت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.

وأكدت الرابطة في بيان صدر عن معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه المليشيات الإرهابية الانقلابية تواصل توجيه إجرامها المخذول نحو المدنيين والأهداف المدنية والبنى التحتية وتنتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، إمعاناً منها في الشر والإجرام المتأصل في أيدولوجيتها الطائفية وممارساتها الهمجية.

وأكد معاليه باسمه وباسم مجالس وهيئات ومجامع الرابطة العالمية مشمولة بمنسوبيها من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي الوقوف والتضامن الكامل مع المملكة العربية

ونوه بيان الرابطة بالجهود العظيمة التي يضطلع بها تحالف نصرة الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية وهو ما كبَّد العصابة الانقلابية خسائر فادحة وقطع الطريق على المطامع الطائفية الداعمة لها.

// انتهى //

06:44ت م

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مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسدانت رابطة العالم الإسلامي، الاعتداء اليائس والجبان الذي جازفت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.وأكدت الرابطة في بيان صدر عن معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه المليشيات الإرهابية الانقلابية تواصل توجيه إجرامها المخذول نحو المدنيين والأهداف المدنية والبنى التحتية وتنتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، إمعاناً منها في الشر والإجرام المتأصل في أيدولوجيتها الطائفية وممارساتها الهمجية.وأكد معاليه باسمه وباسم مجالس وهيئات ومجامع الرابطة العالمية مشمولة بمنسوبيها من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي الوقوف والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية والهجمات الجبانة المشينة، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.ونوه بيان الرابطة بالجهود العظيمة التي يضطلع بها تحالف نصرة الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية وهو ما كبَّد العصابة الانقلابية خسائر فادحة وقطع الطريق على المطامع الطائفية الداعمة لها.// انتهى //06:44ت م0005

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