شكرا لمتابعة خبر عن وفاة سفير المملكة لدى تشيلي مانع الخامسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الوزير المفوض في وزارة الخارجية فهد المنصوري، أمس الثلاثاء، عن وفاة سفير المملكة في تشيلي، مانع الخامسي.

وكان الخامسي قد أدى اليمين الدستوري أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، في يناير الماضي، قبل أن يقدم في يوليو، نسخة من أوراق اعتماده للمديرة العامة للمراسم بوزارة الخارجية التشيلية مارتا شلهوب، سفيراً لدى جمهورية تشيلي.