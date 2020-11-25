شكرا لمتابعة خبر عن طرد مسن من منزله في تبوك و" العنف الأسري " يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): تعرض مسن للطرد من منزله في حي أبو سبعة بتبوك، على يد أبنائه وإخوته، بحسب قوله. تعرض مسن للطرد من منزله في حي أبو سبعة بتبوك، على يد أبنائه وإخوته، بحسب قوله. وأوضح المسن أن أبنائه وإخوته طردوه من المنزل بهدف بيعه. وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع حالة المسن، مؤكدًا أنه جاري العمل على إتمام الإجراءات اللازمة.

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