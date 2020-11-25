السعودية اليوم / مكتبة الملك فهد الوطنية تقدم الهدايا للأطفال المرضى بمناسبة اليوم العالمي للطفل



الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

قدمت مكتبة الملك فهد الوطنية اليوم, هدايا للأطفال المنومين في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض, وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل.

وجاءت المبادرة بالتعاون مع جمعية سند الخيرية والمتخصصة بدعم الأطفال المرضى بالسرطان.

وتضمنت هدايا المكتبة مجموعة من القصص الموجهة للأطفال، وكراسات وأقلام تلوين وألعاب تعليمية منوعة وهدايا أخرى.

تأتي مبادرة المكتبة ضمن مشاركتها السنوية في فعاليات اليوم العالمي للطفل والذي يوافق العشرين من شهر نوفمبر من كل عام .

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