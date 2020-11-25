السعودية اليوم / البرازيل تسجل 31 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



برازيليا 09ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 31 ألف إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 630 وفاة اليوم فيما تم تسجيل 302 يوم أمس.

ووصل عدد إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل إلى 6 ملايين و118 ألفًا و708 إصابات فيما بلغ عدد الوفيات 170,115، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا.

// انتهى //

03:05ت م

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برازيليا 09ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بزيادة 16207 حالات عن يوم أمس.وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 630 وفاة اليوم فيما تم تسجيل 302 يوم أمس.ووصل عدد إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل إلى 6 ملايين و118 ألفًا و708 إصابات فيما بلغ عدد الوفيات 170,115، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا.// انتهى //03:05ت م0283

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