السعودية اليوم / مصر تسجل 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالة تم شفاؤها، و 6573 حالة وفاة.

// انتهى //

01:16ت م

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القاهرة 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 113742 حالةً من ضمنهم 102103 حالة تم شفاؤها، و 6573 حالة وفاة.// انتهى //01:16ت م0278

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