السعودية اليوم / محافظ الليث يلتقي وكيل الأمين لبلديات المحافظات



جدة 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

التقى محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بمقر مكتبه بالمحافظة اليوم، وكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس محمد المطيري خلال زيارته المحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتكامل بين الطرفين وكل ما شأنه الرقي بالخدمات البلدية المقدمة.

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