السعودية اليوم / الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا تقترب من مليونين و 70 ألفاً



أديس أبابا 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بتسجيل 269923 إصابة بفيروس

وقال المركز في بيان اليوم إن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 49702 حالة وفاة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا أكثر الدول الإفريقية تضرراً من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات الإيجابية.

// انتهى //

00:28ت م

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أديس أبابا 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسأفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بتسجيل 269923 إصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية.وقال المركز في بيان اليوم إن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 49702 حالة وفاة.وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا أكثر الدول الإفريقية تضرراً من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات الإيجابية.// انتهى //00:28ت م0272

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