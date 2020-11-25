السعودية اليوم / بلدي بيش يناقش آلية تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظة



بيش 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

ناقش المجلس البلدي بمحافظة بيش اليوم، جلسته العادية الـ 62 برئاسة رئيس المجلس رمزي بن موسى أبو شائقة, وحضور أعضاء المجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بالمجلس.

وجرى خلال الاجتماع بحث آلية تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظة، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها مشروع الزراعة وأسباب القصور الحاصل بقسم الزراعة، و مشاريع السفلتة بالمحافظة والقرى التابعة لها ونسبة الإنجاز , وغيرها من المشروعات الخدمية.

وبُحثت خلال اللقاء الآراء والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس، واتخذت القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

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