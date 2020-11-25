السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 157,531 إصابة مؤكدة و 1,058 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 157,531 إصابة مؤكدة و 1,058 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12,333,452 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 257,016 حالة وفاة.

// انتهى //

00:24ت م

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واشنطن 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 157,531 إصابة مؤكدة و 1,058 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12,333,452 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 257,016 حالة وفاة.// انتهى //00:24ت م0269

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