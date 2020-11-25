السعودية اليوم / الرئيس الفرنسي يعلن إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة في بلاده



باريس 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المراحل الثلاث لتخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض في نهاية شهر أكتوبر المنصرم، على أن تبدأ المرحلة الأولى من السبت المقبل، والثانية في الـ15 من شهر ديسبمر وخلال العام الحالي، في حين تبدأ المرحلة الثالثة في الـ 20 من يناير القادم.

وأشار في كلمة متلفزة له اليوم عنإلى أنه سيجري استئناف نشاطات المتاجر بدءاً من السبت المقبل مع تطبيق إجراءات احترازية جديدة لمنع تفشي الفيروس، إضافة إلى تغييرات طالت تصاريح الخروج اليومية، حيث سيتم تمديد الفترة إلى ثلاث، وتوسيع القطر المصرح به إلى 20 كيلومتراً، مع بقاء الحانات والمطاعم والصالات

وتتضمن المرحلة الثانية استبدال الحجر الصحي العام بحظر تجول ليلي من الساعة الـ9 مساءً وحتى السابعة صباحاً.

كما تشمل هذه الفترة استئنافاً جزئياً للأنشطة الثقافية كالمتاحف والمسارح والمعارض الفنية وصالات السينما.

ورجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تبدأ أولى عمليات التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 في فرنسا نهاية شهر ديسمبر أو في مطلع يناير القادمين، على أن تشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة دون أن يكون التلقيح إلزامياً، تعقيها حملة تلقيح اختيارية واسعة النطاق.

// انتهى //

00:24ت م

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باريس 9 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المراحل الثلاث لتخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض في نهاية شهر أكتوبر المنصرم، على أن تبدأ المرحلة الأولى من السبت المقبل، والثانية في الـ15 من شهر ديسبمر وخلال العام الحالي، في حين تبدأ المرحلة الثالثة في الـ 20 من يناير القادم.وأشار في كلمة متلفزة له اليوم عنإلى أنه سيجري استئناف نشاطات المتاجر بدءاً من السبت المقبل مع تطبيق إجراءات احترازية جديدة لمنع تفشي الفيروس، إضافة إلى تغييرات طالت تصاريح الخروج اليومية، حيث سيتم تمديد الفترة إلى ثلاث، وتوسيع القطر المصرح به إلى 20 كيلومتراً، مع بقاء الحانات والمطاعم والصالات الرياضية مغلقة حتى 20 يناير.وتتضمن المرحلة الثانية استبدال الحجر الصحي العام بحظر تجول ليلي من الساعة الـ9 مساءً وحتى السابعة صباحاً.كما تشمل هذه الفترة استئنافاً جزئياً للأنشطة الثقافية كالمتاحف والمسارح والمعارض الفنية وصالات السينما.ورجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تبدأ أولى عمليات التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 في فرنسا نهاية شهر ديسمبر أو في مطلع يناير القادمين، على أن تشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة دون أن يكون التلقيح إلزامياً، تعقيها حملة تلقيح اختيارية واسعة النطاق.// انتهى //00:24ت م0268

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