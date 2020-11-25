السعودية اليوم / رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للجمارك يبرمان اتفاقية للتكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي



الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أبرمت رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للجمارك، مساء اليوم، اتفاقية التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي، بحضور معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الجهود، وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين والشحن الجمركي.

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23:52ت م

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