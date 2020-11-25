

جيزان 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة جازان, استقبال طلبات القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويستمر حتى 16 من شهر ربيع الثاني الجاري.

وأوضح مدير المعهد المهندس محمد بن ناصر بهكلي، أن القبول في المعهد سيكون عبر بوابه المؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، في برنامج الدبلوم: في أقسام المحركات والمركبات والكهرباء الإنشائية والإنشاءات المعدنية ( اللحام ) ، والبرامج المهنية ( فصل واحد) وتشمل الكهرباء الإنشائية والإنشاءات المعدنية ( اللحام ) والتبريد والتكيف.

وبين أن المتدرب سيحصل على مميزات خلال فترة التدريب، تتضمن مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال، ويمنح للخريج أولوية القبول في الكليات التقنية ، والحصول على دعم لمشروع الخريج يصل إلى 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال، ويحصل على فرصة عقد تدريب ينتهي بالتوظيف براتب لا يقل 3000 ريال.

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23:39ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المعهد الصناعي الثانوي بجازان يحدد مواعيد القبول للدبلوم والبرامج المهنية للفصل الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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