السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يلتقي برئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية



حفر الباطن 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم بمكتبه في مقر المحافظة برئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية محمد بن ناصر الحمد.

وجرى خلال اللقاء تكريم رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي نظير دعمه المستمر لبرامج ومشاريع الجمعية.

وفي ختام اللقاء شكر سمو محافظ حفر الباطن الجمعية على ما تقدمه من برامج تخدم المستفيدين بالمحافظة.

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23:33ت م

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