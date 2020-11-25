الأمم المتحدة تعلن موافقة الحوثيين على فحص الناقلة صافر

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنّ مليشيات الحوثيين في اليمن وافقت على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية ”صافر“ المهجورة قبالة مرفأ الحديدة والمعرّضة لخطر حدوث تسرّب نفطي، معربة عن أملها بأن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير.



وقال المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين ”تلقّينا السبت رسالة رسمية“ من الحوثيين ”تشير إلى موافقتهم على مقترحات الأمم المتحدة بشأن بعثة خبراء للناقلة النفطية“.

وأضاف ”لا يزال يتعيّن علينا تحديد الجدول الزمني لإرسال البعثة لأنّ الأمر يتوقّف على مدى توافر المعدّات المطلوبة في السوق“ واللازمة لعمل بعثة الفحص والصيانة.

وتابع المتحدّث الأممي ”إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يصل الفريق والمعدّات إلى الموقع في أواخر كانون الثاني/يناير أو أوائل شباط/فبراير“.

وردّاً على سؤال عن الفارق بين الموافقة التي حصلت عليها الأمم المتّحدة هذه المرة من الحوثيين وسابقتها التي أعطوها إياها في تمّوز/يونيو وظلّت حبراً على ورق، قال دوجاريك إنّ الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه السبت يرتدي طابعاً رسمياً أكثر من سابقه.

وأضاف ”إنّها خطوة مهمّة لهذا العمل الحاسم“.

وأوضح دوجاريك أنّ ”هدف بعثة الأمم المتحدة هو فحص السفينة وإجراء الصيانة الأولية لها بالإضافة إلى إعداد توصيات بشأن الإجراءات المستقبلية التي يتعيّن اتّخاذها لتجنّب خطر حدوث تسرّب نفطي“.

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لها بالوصول إلى السفينة.