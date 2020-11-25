وفاة سفير المملكة في تشيلي مانع الخامسي

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

توفي السفير السعودي في تشيلي، مانع الخامسي، مساء الثلاثاء، بشكل مفاجئ، بعد نحو أسبوعين على تقديم أوراق اعتماده إلى سبستيان بنييرا، رئيس الجمهورية الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية.



ونعى دبلوماسيون سعوديون، بينهم سفراء، وأقارب للخامسي، السفير السعودي الذي تقول وسائل إعلام محلية إنه قضى بنوبة قلبية مفاجئة.

وأعلن الوزير المفوض في وزارة الخارجية السعودية، فهد المنصوري، عن وفاة السفير الخامسي قائلاً ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الثلاثاء أخي وزميلي وصديقي السفير مانع الخامسي سفير خادم الحرمين الشريفين في تشيلي علم تشيلي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة اللهم آمين“.

كما نعى السفير السعودي في طاجيكستان، عبدالعزيز بن محمد البادي، زميله الخامسي، في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، قائلاً ”انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وزميلي الدكتور #مانع_الخامسي سفير #خادم_الحرمين_الشريفين في #تشيلي. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان“.

وكان الخامسي قد أدى اليمين الدستوري أمام الملك سلمان بن عبدالعزيز، في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يقدم في يوليو/تموز الماضي، نسخة من أوراق اعتماده للمديرة العامة للمراسم بوزارة الخارجية التشيلية مارتا شلهوب، سفيراً لدى جمهورية تشيلي.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قدّم السفير الخامسي أوراق اعتماده سفيرًا لدى جمهورية تشيلي (مفوضًا فوق العادة) إلى رئيس الجمهورية سبستيان بنييرا، وذلك في مراسم خاصة، جرت في مقر قصر لامونيدا الرئاسي في العاصمة التشيلية سانتياغو.