شكرا لقرائتكم خبر عن "العنف الأسري" يتفاعل مع واقعة طرد مسن من منزله والان نبدء بالتفاصيل
أظهر مقطع فيديو متداول تحت عنوان "مساعدة الشيخ كريم" يظهر به رجل مسن يعاني من أوضاع معيشية سيئة بعد طرده من منزله لبيعه من قبل أبنائه وأخوانه -حسب قوله-.
وقال مركز بلاغات العنف الأسري عبر تويتر: "نطمئنكم بأنه جاري العمل على إتمام الإجراءات اللازمة، شاكرين و مقدرين حرصكم و إهتمامكم".
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