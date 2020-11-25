شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 98 % من شبكات تصريف الأمطار بـ3 أحياء في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية 98% من تنفيذ المرحلة الأولى لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية، كاشفة عن تفاصيل أبرز المشاريع الجارية بحاضرة الدمام.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، أنه جرى الانتهاء من 98 % من تنفيذ المرحلة الأولى لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية، مشيرا إلى أن المشروعات تتضمن تنفيذ خط طرد قطر 1800 ملم من حي طيبة وحتى المصب على الخليج العربي بطول إجمالي 17500 متر طولي، وجزء من شبكات الانحدار داخل حي الفاخرية بطول 3940 مترا طوليا، وبأقطار أنابيب تتراوح من 400 ملم وحتى 1200 ملم و65 منهولا و86 مصيدة مطر وربطها على البحيرة القائمة بحي الفاخرية.

وقال الملا، إنه تم طرح مشروعين للتنفيذ واستكمال شبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى محطتي تصريف مياه الأمطار بحيي الفاخرية وطيبة، مبينا أنه جارٍ استكمال إجراءات الترسية لهما، وذلك ضمن دعم مشاريع البنى التحتية، خاصة تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية.

وأضاف إنه سيتم العمل بمشاريع أخرى خلال الفترة القادمة للمناطق غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، في إطار رفع الكفاءة في شبكة تصريف مياه الأمطار والحد من الأضرار، التي تخلفها وتجمعها في الأحياء.

وأكد أن هذه المشاريع الإستراتيجية تأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام، لخدمة مجموعة من الأحياء السكنية تشمل الفاخرية وطيبة والندى والمخططات المجاورة من الجهة الغربية، وذلك بإنشاء منظومة متكاملة.

وتابع الملا، أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ 4 مشاريع لتصريف مياه الأمطار لخدمه أحياء ضاحية الملك فهد بالدمام، التي تتضمن مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى بضاحية الملك فهد، وهو عبارة عن خطي طرد بطول 17000م.ط وغرف صمامات رئيسية هواء وغسيل ومنشأ مصب ابتداء من الخليج العربي وحتى بداية الحي الخامس بضاحية الملك فهد وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 93 %.

وأضاف إن مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد، هو عبارة عن استكمال خطي طرد بطول 11376م.ط وغرف صمامات رئيسية هواء وغسيل ابتداءً من الحي الخامس بضاحية الملك فهد، وحتى محطتي تصريف مياه الأمطار في كل من الحي الخامس والثاني بضاحية الملك فهد، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 99 %، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثالثة بالضاحية «محطة ضخ بالحي الخامس»، بلغت 53 %.

وبيَّن أن مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة بالضاحية، هو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني، وشبكات تصريف مياه أمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني وجزء من الحيين السادس والخامس بالضاحية، بأقطار تتراوح من 400 ملم، وحتى 3000 ملم، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 73 %.

وأشار وكيل الأمين للتعمير والمشاريع إلى أنه جارٍ الانتهاء من رفع كفاءة محطة ابن خلدون بتنفيذ خط طرد قطر 1400 ملم من محطة الجنوبية «1»، «محطة ابن خلدون»، وربطها بمحطة الغربية 1، وذلك لخدمة أحياء ابن خلدون والمريكبات والنزهة والفردوس والجامعيين، وشبكات نفق وجسر تقاطع شارع الخليفة عثمان بن عفان، وكل من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز وطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، وتفعيل وحدات ضخ بحي الأرجان بالخالدية الشمالية، وشارع الأشرعة بحي الشاطئ بالدمام وشارع الخليفة عثمان بن عفان، بحي الواحة، وذلك ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار في عدة أحياء بالدمام، وجارٍ الربط وتفعيل محطة حي الضباب، التي تخدم حي الضباب وحي النور وجزء من شبكات تصريف مياه الأمطار بغرب الدمام، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 90 %.

وأبان بأن أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسية والفرعية بلغ تقريباً مليون متر طولي، و36 محطة بطاقة تصريفية 300000 متر مكعب بالساعة، وبلغ عدد المضخات الأساسية 79 وعدد المضخات الاحتياطية 42.