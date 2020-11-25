شكرا لقرائتكم خبر عن القبول بدبلوم تقنية الخرج المسائي والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الكلية التقنية للبنين بالخرج، القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للفصل التدريبي الثاني لهذا العام، في تخصصات التقنية الإدارية، وتقنية الدعم الفني، وتقنية الشبكات، وتقنية القوى الكهربائية، وتقنية الآلات والمعدات، وتقنية ميكانيكا السيارات، وتقنية إلكترونيات صناعية وتحكم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول.

ويعد التدريب التطبيقي المسائي أحد البرامج، التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية، من العاملين في القطاعين العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.