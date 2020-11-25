شكرا لقرائتكم خبر عن القبول بدبلوم تقنية الخرج المسائي والان نبدء بالتفاصيل
ويعد التدريب التطبيقي المسائي أحد البرامج، التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية، من العاملين في القطاعين العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.
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