شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات لرصد المخالفات آليا بمواقف الخبر والان نبدء بالتفاصيل

شكا مواطنون ومقيمون من استخدام تقنية رصد المخالفات إلكترونيا بمواقف الخبر، دون وجود رسائل توعوية أو لوحات إرشادية تبين وجود الكاميرات، فيما بينت أمانة المنطقة الشرقية أنه سيتم تغطية جميع المنطقة بنظام تتبع يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مستقبلا.

ملاحظات سابقة

وبين المواطن حسن المزروعي أنه تفاجأ بوجود عمالة تضع كاميرات لمراقبة المركبات عند توقفها في المواقف الخاضعة للرسوم وأنه عند سؤالها تبين أن الكاميرات يتم وضعها دون تلقي أي رسالة توعية، متسائلا «هل المخالفة يتم سدادها للمرور أم من الشركة المخولة لمراقبة المواقف».

طرق دفع مختلفةوأكد المواطن محمد آل شيبان أن الشركة المخولة لمراقبة المواقف بمنطقة الخبر لم تعالج مشاكلها السابقة منذ أكثر من شهرين تقريبا، والتي تشمل توضيح المخالفات وتوفير أسعار مختلفة بحسب التوقيت، إضافة إلى عدم توفر طرق دفع مختلفة، وأبدى استغرابه من الشركة التي وضعت كاميرات مراقبة على أعمدة الإنارة لرصد المركبات التي لم تدفع رسوم الموقف، مطالبا بتوعية المجتمع بمختلف الوسائل حتى لا تتم تسجيل المخالفات دون علم صاحب المركبة، إضافة إلى وضع لوحات إرشادية تنبه أصحاب المركبات.

وقال المواطن نواف العنزي، إنه لم يتلق رسالة توعية أو لوحة تحذيرية تنبه أصحاب المركبات بوجود كاميرات مراقبة تابعة للشركة المخولة بمراقبة المواقف، مشيرا إلى أنه لم يتم معالجة الملاحظات السابقة.

تجربة أولية

من جهته، بين وكيل الأمين لشؤون البلديات والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن تركيب الكاميرات كتجربة أولية للمشروع، مؤكدا أنه سيتم تغطية جميع المنطقة بنظام تتبع يعتمد على الذكاء الاصطناعي.