شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام أمطار رعدية وضباب على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تشهد المنطقة الشرقية اليوم موجة مطرية رابعة محتملة، ذات طابع شتوي وأمطارها ما بين سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب، ومن الوارد تغير تلك التوقعات، خصوصا أن الحالة الجوية ستحتاج لمتابعة دقيقة خلال الأيام القادمة.

غزارة متفاوتة

وأوضح الباحث في علوم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني لـ ”الخليج 365” أن الحالة المطرية الرابعة ستشمل بالإضافة إلى الشرقية مساحات واسعة في المملكة، وستكون متفاوتة الغزارة مع ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية، لافتا إلى تطور المنخفض المداري، الذي يقع جنوب غرب بحر العرب بسبب تسارع الرياح حوله، والذي تنتج عنه أمطار تكون الحالة الرابعة لموسم 1442هـ.

رياح نشطة

وتشير توقعات الطقس، إلى استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، ومن المتوقع أن يسجل معدل الدرجات الصغرى في الشرقية ما بين 10 إلى 13 درجة مئوية، وسماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع انحسار تدريجي لدرجات الحرارة في معظم مناطق المملكة.

جريان السيول

من جهتها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه وفقا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من اليوم الاربعاء وحتى الأحد المقبل على أجزاء من مناطق المملكة «مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية»، وتشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة «الحدود الشمالية» بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

الالتزام بالتعليمات

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

حالة جديدة

وكان الباحث في علوم الطقس نزيه الحيزان قد أوضح لـ ”الخليج 365”، أن المملكة ستستقبل حالة جوية جديدة تبدأ من يوم ٢٥ نوفمبر، وتؤثر على قطاعات واسعة من المملكة تشمل الغربية والمرتفعات وأجزاء من جنوب منطقة المدينة المنورة وتبوك وشمال المملكة والرياض والقصيم والشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية، وتتركز شدتها على القطاع الغربي والأوسط والشرقي من المملكة، وتستمر بالتأثير حتى مطلع ديسمبر، يصاحب ذلك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

تجمعات مياه

وشهد عدد من مدن ومحافظات المملكة اليومين الماضيين هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تسببت في تجمعات للمياه في الطرق وبعض الأحياء بمختلف المناطق، ومنها شمال المنطقة الشرقية بحفر الباطن والقيصومة والخفجي وضواحيها، مع تدن في درجات الحرارة، التي تستمر خلال الأيام القادمة، وأيضا محافظات جدة ورابغ وخليص والكامل والتي سبقتها رياح نشطة وأتربة مثارة.