شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 115 مخالفة لنظام المعادن الثمينة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت نتائج الحملة المشتركة عن زيارة 142 منشأة وضبط 115 مخالفة وإيقاع العقوبات النظامية وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية.
وتصدرت المخالفات المضبوطة من قبل مأموري الضبط مزاولة النشاط دون ترخيص أو انتهاء التراخيص، وعدم وجود دمغة الصانع أو المستورد "علامة تجارية" المسجلة على المشغولات المعروضة، ومخالفات فواتير الشراء، بالإضافة إلى مخالفة تشغيل العمالة غير النظامية ومخالفات ضريبة القيمة المضافة.
الجدير بالذكر أن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية شدد على فرض عدد من العقوبات بشأن مخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجبت عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
كما تطبق على المخالفين عقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص، وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة ولوائحه.
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