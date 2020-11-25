شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي يناقش فرص تقنية «blockchain» في الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل فعاليات المؤتمر، الذي يشارك فيه خبراء ومختصون من داخل وخارج المملكة؛ مناقشة الفرص الواعدة لتقنية «blockchain» في مجال الرعاية الصحية وفهم أساسيات ومزايا هذه التقنية والتعرف على أحدث تطوراتها. يعقد المؤتمر برعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي د. توفيق الربيعة افتراضيا، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2020، وبرعاية وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية بالتعاون مع جمعية أنظمة إدارة المعلومات الصحية «HIMSS»، وذلك تحت شعار «تحول الصحة والرعاية من الرؤية إلى الواقع»، وسيتم منح المشاركين في المؤتمر عضوية مجانية لدى جمعية «HIMSS» لمدة عام كامل، و21 ساعة تعليمية مجانية.
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