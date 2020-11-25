شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي - هندي في مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل
وناقش الكهموس مع «سعيد» خلال استقباله والوفد المرافق له بمقر الهيئة أمس، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واطّلع السفير على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استعرض تجربة جمهورية الهند في ذات المجال.
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