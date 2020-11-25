شكرا لقرائتكم خبر عن 95 طن أغذية من مركز الملك سلمان لمتضرري فيضانات باكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 95 طنا و123 كيلو جراما من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة «عمركوت» وقرية «جهولي» بمنطقة «سانقر» التابعة لإقليم «السند» في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5334 فردا.

ويأتي توزيع السلال الغذائية في إطار المساعدات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز إلى الأشقاء في باكستان.